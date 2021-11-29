Auraiya News: आत्महत्या के उकसाने के आरोप में युवती काे पकड़ा

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कन्नौज स्थित थाना तालग्राम क्षेत्र के गांव विपिन का शव 25 मई को अनंतराम टोल के पास संदिग्ध हालात में पड़ा मिला था। पुलिस ने जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं भाई विरेश कुमार ने पुलिस को बताया कि भाई विपिन को बेला थाना क्षेत्र के गांव सरियवा निवासी विकास, रामबाबू और ज्ञान सिंह घर से अपने साथ ले गए थे। दूसरे दिन उसका शव मिलने की सूचना मिली।पुलिस ने तहरीर के आधार पर विकास, रामबाबू, ज्ञान सिंह, प्रियंका और योगेश के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों की तलाश की। कोतवाल विनोद कुमार ने बताया कि शनिवार को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गांव मुडैना रूपशाह निवासी प्रियंका को घर के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया, वहां से जेल भेज दिया गया।(संवाद)