Auraiya News: पांच लाख और कार के लिए महिला को पीटा, पति समेत नौ पर प्राथमिकी

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थाना क्षेत्र के गांव ककोर बुजुर्ग निवासी अंजली शर्मा ने पुलिस को बताया कि उसकी शादी 15 फरवरी 2023 को अतुल कुमार के साथ हुई थी। शादी के बाद ससुराली पांच लाख रुपये और कार की मांग करने लगे। मांग पूरी न होने पर नौ मार्च 2025 को ससुरालियों ने उसे पीटा और जेवर छीनकर घर से निकाल दिया।पीड़िता ने आरोप लगाया कि नौ अगस्त को ससुराल पक्ष के लोग मायके पहुंचे। वहां उन्होंने कुछ कागजों पर हस्ताक्षर कराने का दबाव बनाया। विरोध पर गाली-गलौज करते हुए पीट दिया। थाने में सुनवाई न होने पर पीड़िता ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई। एसपी के निर्देश पर बुधवार रात पुलिस ने आरोपी पति अतुल कुमार, जेठ राजेश शर्मा व राकेश शर्मा, जेठानी पारुल शर्मा व मिथलेश, सास प्रेमा देवी, यश शर्मा, भतीजे हर्षित शर्मा और भतीजी कुमकुम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर की है। अपराध निरीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर जांच की जा रही है।