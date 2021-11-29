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Auraiya News: बंटवारे के विवाद में महिला व बेटियों को पीटा, प्राथमिकी

Tue, 06 Oct 2026 12:04 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 12:04 AM IST
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Woman and daughters beaten in property dispute; FIR lodged.
दिबियापुर। थानाक्षेत्र के पुरानी दिबियापुर में मकान व खेत के बंटवारे को लेकर महिला व उसकी दो बेटियों के साथ लाठी-डंडों से मारपीट के मामले में पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
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सुमन देवी पत्नी गिरीश बाबू मूल रूप से पुरानी दिबियापुर की रहने वाली हैं और वर्तमान में परिवार सहित बर्रा-दो कानपुर नगर में निवास कर रही हैं। उनका परिवारजनों से मकान व खेत के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा है। चार अक्टूबर को शाम करीब चार बजे बंटवारे की बातचीत के लिए अपने पति गिरीश बाबू व दो बेटियों पूजा व अनु के साथ अपने पैतृक घर पुरानी दिबियापुर आई थी। आरोप है कि बातचीत के दौरान देवर रिंकू, मुकेश, शोभित पुत्र रिंकू व अंकित ने गाली-गलौज करने लगे। मना करने पर चारों ने मिलकर महिला व उसकी दोनों बेटियों के साथ लाठी-डंडों से मारपीट कर दी इससे तीनों को चोटें आईं। आरोप है कि मारपीट के दौरान उसका सोने का मंगलसूत्र, कान के बाले और अंगूठी गिर गए। थानाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने बताया कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है। (संवाद)
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