Auraiya News: लोग घरों में कैद, बाहर बेखौफ बंदरों का उत्पात

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शहर के ओमनगर, ब्रह्मनगर, तिलकनगर, विधीचंद्र, नारायनपुर और बनारसीदास मोहल्लों में बंदरों का उत्पात चरम पर है। पूर्व में नगर पालिका ने एक बार अभियान चलाकर बंदरों को पकड़ने की शुरुआत की थी, जिससे लोगों को कुछ राहत मिली थी। अभियान ठप पड़ते ही समस्या फिर गंभीर हो गई। लोग छतों पर जाने से डर रहे हैं और बच्चों को अकेले बाहर भेजने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं।अस्पताल के रिकॉर्ड के अनुसार जख्मी हुए लोगों की संख्याअप्रैल: 87 लोगमई: 112 लोगजून: 200 लोगजुलाई: 175 लोगअगस्त: 189 लोगसितंबर: 156 लोगपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है वैक्सीन : सीएमएससीएमएस डॉ. अनिल कुमार गुप्ता ने बताया कि बंदरों के काटने से जख्मी होकर अस्पताल आने वाले मरीजों के इलाज के लिए पर्याप्त मात्रा में एंटी-रेबीज वैक्सीन उपलब्ध है। किसी भी मरीज को दवा या इंजेक्शन की कमी नहीं होने दी जाएगी।कोर्ट के आदेश के बाद वन विभाग की जिम्मेदारी : पालिका अध्यक्षनगर पालिका अध्यक्ष अनूप गुप्ता का कहना है कि न्यायालय के आदेश के अनुसार अब बंदरों को पकड़ने का काम वन विभाग की ओर से किया जाना है। नगर पालिका अपने स्तर पर नियम अनुसार सहयोग के लिए तैयार है।सिर्फ घायल बंदर पकड़ता है वन विभाग : डीएफओडीएफओ चंद्रप्रताप सिंह ने बताया कि बंदरों को पकड़ने की मुख्य जिम्मेदारी नगर पालिका के ईओ की है। हमारा विभाग केवल उन्हीं बंदरों को पकड़ता है जो घायल होते हैं। इस संबंध में नए दिशा-निर्देश व आदेश भी प्राप्त हो चुके हैं।