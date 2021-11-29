Auraiya News: 10 दिन से नहीं बन रहा मिडडे मील, भूखे लौट रहे 120 बच्चे

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अभिभावकों के मुताबिक, प्रधानाध्यापक सुनीता द्विवेदी 15 अक्तूबर तक चिकित्सीय अवकाश पर हैं। ऐसे में विद्यालय का प्रभार वरिष्ठ शिक्षक मो. इदरीश सिद्दीकी के पास है। प्रभारी शिक्षक ने अस्वस्थता और अपनी जेब से खर्च करने में असमर्थता जताते हुए भोजन न बनने की बात स्वीकार की। विद्यालय में सात शिक्षक और एक अनुचर तैनात हैं।अवकाश पर चल रहीं प्रधानाध्यापक ने बताया कि वह कई महीनों से अपनी खर्चे पर भोजन की व्यवस्था कर रही थीं। उनका पुराना भुगतान भी अटका है, जिसकी लिखित शिकायत की जा चुकी है। भाग्यनगर बीईओ दाताराम से फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। बीएसए संजीव कुमार ने बताया कि मामला संज्ञान में है। पूरे प्रकरण की जानकारी कराई जा रही है। जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।