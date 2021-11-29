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Auraiya News: 10 दिन से नहीं बन रहा मिडडे मील, भूखे लौट रहे 120 बच्चे

Tue, 06 Oct 2026 12:17 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 12:17 AM IST
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Mid-day meal not being prepared for 10 days; 120 children returning hungry.
दिबियापुर। भाग्यनगर ब्लॉक के कंपोजिट विद्यालय उसरारी में 10 दिनों से मिड-डे मील नहीं बन रहा है। विद्यालय में पंजीकृत 120 बच्चे भूखे पेट घर लौटने को मजबूर हैं। वहीं, दो आंगनबाड़ी केंद्रों के नौनिहालों को फल भी नहीं मिल पा रहे हैं। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान और संबंधित अधिकारियों से कई बार शिकायत की, लेकिन कार्रवाई न होने से अभिभावकों में आक्रोश है।
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अभिभावकों के मुताबिक, प्रधानाध्यापक सुनीता द्विवेदी 15 अक्तूबर तक चिकित्सीय अवकाश पर हैं। ऐसे में विद्यालय का प्रभार वरिष्ठ शिक्षक मो. इदरीश सिद्दीकी के पास है। प्रभारी शिक्षक ने अस्वस्थता और अपनी जेब से खर्च करने में असमर्थता जताते हुए भोजन न बनने की बात स्वीकार की। विद्यालय में सात शिक्षक और एक अनुचर तैनात हैं।
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अवकाश पर चल रहीं प्रधानाध्यापक ने बताया कि वह कई महीनों से अपनी खर्चे पर भोजन की व्यवस्था कर रही थीं। उनका पुराना भुगतान भी अटका है, जिसकी लिखित शिकायत की जा चुकी है। भाग्यनगर बीईओ दाताराम से फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। बीएसए संजीव कुमार ने बताया कि मामला संज्ञान में है। पूरे प्रकरण की जानकारी कराई जा रही है। जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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