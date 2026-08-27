Auraiya News: बारिश में ढहीं आठ मकानों की दीवारें और छत

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अटसू के गांव बिलावा में नीलम शर्मा, सरला शर्मा, प्रेमलता व गिरेंद्र के कच्चे मकान बारिश की मार नहीं झेल सके। लगातार बारिश से मकानों की दीवारों में नमी आने के साथ उनकी नींव और छत कमजोर हो गई थी। जो अचानक भरभराकर ढह गए। हादसे के समय परिवार के सदस्य घर में मौजूद थे, लेकिन समय रहते सुरक्षित निकल आए। वहीं, रुरुगंज की ग्राम पंचायत चंदैया के मजरा पुरवा उजेने में बृहस्पतिवार सुबह लोकेंद्र प्रताप के कच्चे मकान की छत ढह गई। सहायल क्षेत्र के गांव पौथी में अमित कुमार के कच्चे घर की छत ढह गई।अजीतमल क्षेत्र के गांव सौनासी में जितेंद्र कुमार के यहां सोमवार की शाम एक मकान के कमरे में जमीन धंसने से बने गहरे गड्ढे के बाद बुधवार की रात कमरे की दीवारें भी भरभराकर ढह गईं। गनीमत रही कि हादसे के समय कमरे व मकान में कोई मौजूद नहीं था। जानकारी पर राजस्व विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। नायब तहसीलदार अशोक कुमार ने परिवार की सुरक्षा को देखते हुए परिवार को आंगनबाड़ी केंद्र के एक कमरे में ठहराया था। वहीं अयाना में दिलीप कुमार के घर का एक कमरा भी ढह गया। सीडीओ रामकृपाल चौधरी ने बारिश से मुरादगंज में हुए जलभराव का जायजा लिया।प्रधानों को बुलाकर पंपसेट से पानी निकलवाने को कहा। एरवाकटरा के उमरैन की मुख्य बाजार में जलभराव का नजारा बृहस्पतिवार को देखने को मिला। कंचौसी के ढिकियापुर में घरों में पानी भर गया। वहीं एसडीएम बिधूना कलम कुमार सिंह ने अछल्दा में सेंगुर नदी पुल पर पहुंचकर बढ़े हुए जलस्तर का जायजा लिया। किसानों से संवाद भी किया।पिछले 24 घंटे में 15 मिमी बारिश हुई है। अगले 24 घंटे में 12.3 मिमी बारिश होने के आसार हैं। ऐसे में सावधानी बरतने की जरूरत है।-डॉ. रामपलट सिंह, मौसम वैज्ञानिकबारिश के चलते होने वाली जनहानि को लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया है। उनकी रिपोर्ट भेजें। जांच रिपोर्ट के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।-बृजेश कुमार, डीएम