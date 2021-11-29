फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Auraiya News ›   Verification of examination centers completed; list of 284 schools sent to the board.

Auraiya News: परीक्षा केंद्रों का सत्यापन पूरा, बोर्ड को भेजी 284 विद्यालयों की सूची

Tue, 06 Oct 2026 12:01 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 12:01 AM IST
विज्ञापन
Verification of examination centers completed; list of 284 schools sent to the board.
औरैया। माध्यमिक शिक्षा परिषद की आगामी बोर्ड परीक्षा को लेकर जिले में तैयारियां तेज हो गई हैं। परीक्षा केंद्र निर्धारण प्रक्रिया के तहत जिले की तीनों तहसीलों में गठित अधिकारियों की टीम ने 284 विद्यालयों का भौतिक सत्यापन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। सत्यापन के बाद अंतिम रूप से तैयार की गई इन स्कूलों की सूची माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) को भेज दी गई है।
विज्ञापन

प्रभारी जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) कमलेश पांडेय ने बताया कि परीक्षा को पारदर्शी और सुचारू रूप से कराने के लिए शासन के निर्देशों के अनुसार सत्यापन किया गया है। अधिकारियों की टीम ने विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं जैसे सीसीटीवी कैमरे, वॉइस रिकॉर्डर, बाउंड्रीवॉल, पेयजल, बिजली और बैठने की व्यवस्था की गहन जांच की। जांच के बाद योग्य पाए गए 284 विद्यालयों की रिपोर्ट बोर्ड को प्रेषित की गई है। पिछले साल जिले में कुल 68 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। अब बोर्ड स्तर से ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए केंद्रों के निर्धारण का अगला चरण शुरू होने जा रहा है। बोर्ड द्वारा सूची का परीक्षण करने के बाद केंद्रों की अंतिम सूची जारी की जाएगी। जिसके बाद आगे की आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed