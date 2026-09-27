Auraiya News: मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में पहुंच रहे दो हजार मरीज

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प्राचार्य डॉ. मुकेश वीर सिंह के निर्देश पर तीन वरिष्ठ डॉक्टरों को उप चिकित्सा अधीक्षक बनाया गया है। डेंटिस्ट्री विभाग की सह आचार्य जूही यादव, ऑर्थोपेडिक के असिस्टेंट प्रोफेसर मायाशंकर और बाल रोग विभागाध्यक्ष रंजीत सिंह कुशवाहा को नामित किया गया है। रंजीत सिंह कुशवाहा सीएमएस कार्यालय के प्रशासनिक कार्य देखेंगे। वे 100 शैया चिकित्सालय, स्टोर, मानव संसाधन और सुरक्षा का पर्यवेक्षण करेंगे। रोगियों के फीडबैक, शिकायतों का निस्तारण और भोजन की गुणवत्ता भी उनकी जिम्मेदारी होगी।जूही यादव एमसीएच विंग में गायनी, बाल रोग, लेबर रूम और ओपीडी का संचालन देखेंगी। वे चिकित्सकों की उपलब्धता, संस्थागत प्रसव और मातृ-शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करेंगी। मायाशंकर 300 बेड के नए चिकित्सालय के वार्डों, इमरजेंसी, ओटी और आईसीयू के प्रभारी होंगे। वे भर्ती मरीजों के उपचार, दवा-जांच की उपलब्धता और नर्सिंग स्टाफ के अनुशासन का ध्यान रखेंगे।मेडिकल कॉलेज प्रशासन का दावा है कि इस नई व्यवस्था से इमरजेंसी, ओपीडी और वार्डों में चिकित्सकों की सतत उपलब्धता रहेगी। दवा-जांच में विलंब नहीं होगा और शिकायतों का मौके पर ही समाधान हो सकेगा।