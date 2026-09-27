Auraiya News: स्वास्थ्य विभाग की टीम ने घर-घर पहुंचकर 15 मरीजों को दीं दवाएं

विज्ञापन

बारिश के बीच स्वास्थ्य टीम छाता लगाकर गांव के मोहल्ले में पहुंची। टीम ने मरीजों व उनके तीमारदारों से बात की। कुल 15 मरीजों की खून की जांच की गई। जांच में कोई भी मरीज डेंगू, मलेरिया या टाइफाइड से ग्रसित नहीं मिला। सभी मरीजों में वायरल बुखार की पुष्टि हुई। टीम ने गंदगी व जलभराव पर भी नजर डाली। फ्रिज कूलर में रखे सामान और लार्वा की भी जांच की गई।सहार सीएचसी अधीक्षक डॉ. जितेंद्र कुमार के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई। सहायल गांव के एक मोहल्ले में 50 से ज्यादा मरीज बुखार से पीड़ित थे। इससे पहले स्वास्थ्य विभाग को इसकी भनक तक नहीं लगी थी। सहायल पीएचसी के अधीक्षक डॉ. प्रशांत सिंह ने बताया कि मरीजों को दवा वितरित की गई है। मरीजों की सेहत में सुधार हो रहा है।