Auraiya News: युवक ने मकान के प्रथम तल पर फांसी लगाकर दी जान,
कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 29 Nov 2026 11:58 PM IST
Updated Sun, 29 Nov 2026 11:58 PM IST
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बिधूना। बेला थाना क्षेत्र के गांव बांधमऊ में रविवार रात अज्ञात कारणों के चलते 21 वर्षीय युवक ने मकान के प्रथम तल पर बने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के समय युवक के माता-पिता रिश्तेदारी में शादी समारोह में शामिल होने इटावा गए हुए थे। युवक की मौत से परिवार में कोहराम मच गया।
जानकारी के अनुसार गांव बांधमऊ निवासी ऋषभ (21) पुत्र नारायण हरि रविवार रात घर पर था। उसकी मां सिम्मी देवी और पिता नारायण हरि रिश्तेदारी में शादी समारोह में शामिल होने इटावा गए हुए थे। घर पर उसकी बहन राधा और अंकित मौजूद थे। रात करीब 8 बजे ऋषभ ने मकान के प्रथम तल पर बने कमरे में साड़ी के सहारे फांसी लगा ली। बहन राधा की नजर पड़ने पर परिजनों को जानकारी हुई। इसके बाद आनन-फानन में युवक को फंदे से उतारकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिधूना ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
सूचना पर बिधूना पुलिस अस्पताल पहुंची। मामला बेला थाना क्षेत्र का होने के कारण बेला पुलिस को सूचना दी गई। समाचार लिखे जाने तक बेला पुलिस अस्पताल नहीं पहुंची थी। युवक ने किन कारणों से यह कदम उठाया, इसका पता नहीं चल सका था।
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जानकारी के अनुसार गांव बांधमऊ निवासी ऋषभ (21) पुत्र नारायण हरि रविवार रात घर पर था। उसकी मां सिम्मी देवी और पिता नारायण हरि रिश्तेदारी में शादी समारोह में शामिल होने इटावा गए हुए थे। घर पर उसकी बहन राधा और अंकित मौजूद थे। रात करीब 8 बजे ऋषभ ने मकान के प्रथम तल पर बने कमरे में साड़ी के सहारे फांसी लगा ली। बहन राधा की नजर पड़ने पर परिजनों को जानकारी हुई। इसके बाद आनन-फानन में युवक को फंदे से उतारकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिधूना ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
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सूचना पर बिधूना पुलिस अस्पताल पहुंची। मामला बेला थाना क्षेत्र का होने के कारण बेला पुलिस को सूचना दी गई। समाचार लिखे जाने तक बेला पुलिस अस्पताल नहीं पहुंची थी। युवक ने किन कारणों से यह कदम उठाया, इसका पता नहीं चल सका था।
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