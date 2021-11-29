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संवाद न्यूज एजेंसीदिबियापुर। रेल प्रशासन ने सर्दियों के मौसम 2026-27 के दौरान यात्रियों की यात्रा सुरक्षित बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत महानंदा एक्सप्रेस के फेरों में कमी कर दी गई है। यह ट्रेन पहले दिल्ली जंक्शन से अलीपुरद्वार जंक्शन के बीच प्रतिदिन संचालित होती थी।अब यह ट्रेन कोहरे के कारण प्रत्येक शुक्रवार और सोमवार को पूरी तरह निरस्त रहेगी। अप महानंदा एक्सप्रेस का रूट 2 जनवरी 2027 को बदला गया है। यह ट्रेन अलीपुर द्वार जंक्शन से दिल्ली जंक्शन तक चलती है। यह सेवा कानपुर, इटावा और औरैया के यात्रियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।ब्लॉक के दिन यह ट्रेन अपने तय मार्ग से नहीं जाएगी। यह ट्रेन दिल्ली शाहदरा के बजाय दूसरे मार्ग से संचालित होगी। ट्रेन साहिबाबाद, दिल्ली सफदरजंग और नई दिल्ली होते हुए दिल्ली जंक्शन पहुंचेगी। इस मार्ग परिवर्तन के कारण गाड़ी का संचालन बदला गया है।मार्ग में बदलाव होने के कारण ट्रेन का ठहराव प्रभावित हुआ है। इस मार्ग परिवर्तन के कारण दिल्ली शाहदरा स्टेशन पर इसका ठहराव नहीं होगा। हालांकि, फफूंद सहित अन्य सभी स्टेशनों पर इसका ठहराव पूर्ववत जारी रहेगा। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति की जांच कर लें।