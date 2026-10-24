फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Auraiya News ›   Sudhir becomes Chairman of the Traders' Association, and Ashish becomes General Secretary.

Auraiya News: सुधीर व्यापार मंडल के चेयरमैन और आशीष बने महामंत्री

Sat, 24 Oct 2026 01:30 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 01:30 AM IST
विज्ञापन
Sudhir becomes Chairman of the Traders' Association, and Ashish becomes General Secretary.
फोटो -15- स्वागत के दौरान मौजूद पदाधिकारियों। स्रोत:संगठन
औरैया। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की बैठक दिबियापुर रोड पर स्थित एक प्रतिष्ठान में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता राजकुमार अवस्थी ने की। बैठक में नवनियुक्त पदाधिकारियों में सुधीर सिंह कुशवाह को जिलाध्यक्ष, आशीष वर्मा को युवा जिला महामंत्री, फैजान खान को युवा नगर महामंत्री, आशुतोष आकाश वर्मा व संयोग लोहिया को युवा नगर उपाध्यक्ष, रवि अवस्थी व रामजी शुक्ला को नगर मंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
विज्ञापन

जिलाध्यक्ष सुधीर पुरवार ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल को और अधिक चुस्त-दुरुस्त बनाया जाएगा। जोर दिया कि संगठन का प्रत्येक पदाधिकारी व्यापारियों की समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु हमेशा तत्पर और समर्पित भाव से कार्य करेगा। युवा जिलाध्यक्ष गोपालजी दुबे ने कहा कि व्यापारी समाज की रीढ़ है और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए युवा इकाई हमेशा आगे बढ़कर काम करेगी। बैठक में वेद प्रकाश शुक्ला, मोहम्मद बबलू, राजकुमार सक्सेना, अमित चतुर्वेदी, राजकुमार बाथम, सुनील सक्सेना, राजू गुप्ता सहित एक सैकड़ा व्यापारी और पदाधिकारी मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed