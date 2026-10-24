Auraiya News: सात करोड़ से बनेगा दिव्यांग फ्रेंडली फुट ओवरब्रिज

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अनुमान है कि अगले एक से डेढ़ वर्ष में यह फुट ओवरब्रिज चालू हो सकता है हालांकि वास्तविक समय सीमा निर्माण कार्य की प्रगति पर निर्भर करेगी। यह परियोजना क्षेत्र की जनता की सुविधा, सुरक्षा और बेहतर आवागमन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ. शिवम शर्मा ने बताया कि उप मुख्य अभियंता द्वारा फफूंद रेलवे स्टेशन पर छह मीटर चौड़े नए फुट ओवर ब्रिज के निर्माण हेतु एनआईटी ने जारी कर टेंडर आमंत्रित किया गया है। टेंडर पांच नवंबर को खुलेगा।नगर पंचायत अध्यक्ष राघव मिश्रा के द्वारा रेलवे महाप्रबंधक व डीआरएम से निरंतर की गई पहल से संभव हो पाना बताया जा रहा है। उनके द्वारा जनहित के इस महत्वपूर्ण मुद्दे को संबंधित अधिकारियों व रेलवे के समक्ष प्रमुखता से उठाया गया, इसके परिणामस्वरूप फफूंद स्टेशन को इस नए फुट ओवरब्रिज की सौगात मिली है।