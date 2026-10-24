Auraiya News: जनता का रुझान सपा के पक्ष मेंः शिवपाल

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औरैया में शिवपाल सिंह यादव सपा नेता राजेंद्र सिंह दोहरे के आवास पर पहुंचे। वहां उन्होंने राजेंद्र सिंह दोहरे के दिवंगत पुत्र हर्षवर्धन के आकस्मिक निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। शोकाकुल परिवार को ढांढस बंधाते हुए मृतक पुत्र के चित्र पर पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। फिर शिवपाल सिंह यादव जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष दीपू सिंह के प्रतिष्ठान पर पहुंचे। वहां उन्होंने पार्टी के प्रमुख नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर लंबी राजनीतिक चर्चा की। इस दौरान 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर खास मंथन किया गया। शिवपाल सिंह यादव ने विश्वास जताते हुए कहा कि जनता का रुझान समाजवादी पार्टी के पक्ष में है और आगामी 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ सपा की सरकार बनेगी। बैठकों को पूरा करने के बाद सपा नेता शिवपाल सिंह यादव का काफिला कानपुर देहात की ओर रवाना हो गया। इस दौरान सांसद जितेंद्र सिंह दोहरे, जिलाध्यक्ष सर्वेश बाबू गौतम, राजेश सिंह कुशवाह, ओमप्रकाश ओझा, बृजराज गुर्जर, धीरेंद्र दोहरे, संजीव यादव, राजनारायण बघेल व कमलेश तिवारी सहित सैकड़ों की संख्या में सपा कार्यकर्ता व अन्य लोग मौजूद रहे।