Auraiya News: खड़े डंपर में पीछे से घुसा दूसरा, कंडक्टर की मौत

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अछल्दा थाना क्षेत्र की इटैली चौकी के गांव नगला धुंधे के सामने एक्सप्रेसवे पर सड़क किनारे खड़े डंपर में पीछे से आ डंपर ने टक्कर मार दी। हादसे में पीछे वाले डंपर के चालक व कंडक्टर केबिन फंस गए। कुदरकोट थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने यूपीडा कर्मियों की मदद से केबिन में फंसे चालक और कंडक्टर को बाहर निकाला।घायलों की पहचान एरवाकटरा थाना क्षेत्र के गांव नगला वाले निवासी अनुज यादव (35), कंडक्टर मोनू यादव (30) के रूप में हुई। हादसे में कंडक्टर मोनू यादव की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चालक अनुज को मामूली चोटें आईं। घायल चालक को उपचार के लिए एंबुलेंस से भरथना सीएचसी भेजा गया, वहीं मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।हादसे के बाद एक्सप्रेसवे पर जाम लग गया। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को एक्सप्रेसवे से हटाकर जाम खुलवाया, जिससे यातायात बहाल हो सका। थानाध्यक्ष सुरेश चंद्र ने बताया कि हादसे की जानकारी परिजन को दे दी गई है। तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।