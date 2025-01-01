फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Auraiya News ›   Public relations were done with teachers and graduates in all three assembly constituencies.

Auraiya News: तीनों विधानसभाओं में शिक्षकों व स्नातकों से किया जनसंपर्क

Thu, 22 Oct 2026 12:22 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 12:22 AM IST
विज्ञापन
Public relations were done with teachers and graduates in all three assembly constituencies.
फोटो -24- तिलक इंटर कॉलेज में शिक्षकों से वोट मांगते सपाई। स्रोत:पार्टी - फोटो : रामलीला मैदान में कुश्ती दंगल में एक दूसरे पहलवान को पटखनी देने की कोशिश। स्रोत कमेटी
औरैया। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष सर्वेश बाबू गौतम ने बुधवार को तीनों विधानसभा क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने आगामी शिक्षक एवं स्नातक एमएलसी चुनाव के लिए पार्टी समर्थित प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने शिक्षकों, युवाओं और स्नातक मतदाताओं से सीधे संवाद कर प्रत्याशियों को विजयी बनाने का आह्वान किया।
विज्ञापन

जिलाध्यक्ष सर्वेश बाबू गौतम ने आगरा खंड शिक्षक एमएलसी प्रत्याशी डॉ. आकाश अग्रवाल के समर्थन में वोट मांगे। स्नातक एमएलसी प्रत्याशी शशांक यादव उर्फ सीटू के पक्ष में भी समर्थन जुटाया। मतदाताओं से अपील की कि वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें और दोनों प्रत्याशियों को जिताने के लिए एकजुट होकर मतदान करें। जनसंपर्क के दौरान सपा नेताओं ने शिक्षक और स्नातक वर्ग के मतदाताओं से चर्चा की। उनकी लंबित समस्याओं और अपेक्षाओं को प्रमुखता से उठाया। वक्ताओं ने कहा कि शिक्षक और स्नातक वर्ग की आवाज को सदन में पूरी मजबूती के साथ उठाने के लिए ऐसे जनप्रतिनिधियों का होना बेहद आवश्यक है। जनसंपर्क अभियान में पूर्व मंत्री विनोद यादव कक्का, महेंद्र त्रिपाठी, रानू पालीवाल, सुशील वर्मा, कमलेश तिवारी, रंजना पाल, सायरा बानो, स्नेहलता दोहरे, राजकुमार गौतम, हरिशंकर यादव, रामरतन दोहरे उपस्थित रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed