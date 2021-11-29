फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Auraiya News ›   Ban on leave for officers and employees, will not leave the headquarters

Auraiya News: अधिकारी-कर्मचारियों के अवकाश पर रोक, मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे

Thu, 22 Oct 2026 12:23 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 12:23 AM IST
विज्ञापन
Ban on leave for officers and employees, will not leave the headquarters
औरैया। निर्वाचन आयोग ने विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम घोषित किया है। इसके साथ ही आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। इन चुनावी कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी बृजेश कुमार ने एक आदेश जारी किया है।
विज्ञापन

इस आदेश के तहत जनपद के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश पर रोक लगा दिया गया है। वे बिना अनुमति मुख्यालय भी नहीं छोड़ पाएंगे। कोई भी अधिकारी या कर्मचारी जिला निर्वाचन अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना अवकाश पर नहीं जा सकेगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्वाचन जैसे राष्ट्रीय महत्व के कार्यों में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी संबंधित विभागों को इन निर्देशों का पालन करना होगा, जिससे आगामी चुनावों से जुड़ी प्रशासनिक तैयारियां प्रभावी ढंग से पूरी की जा सकें।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed