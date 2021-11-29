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Auraiya News: 72 घंटे बाद भी नहीं हुई महिला के शव की शिनाख्त, अंतिम संस्कार

Thu, 22 Oct 2026 12:19 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 12:19 AM IST
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Even after 72 hours, the woman's body was not identified and the last rites were performed.
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अयाना। यमुना नदी में रस्सी से बंधे मिले महिला के शव की 72 घंटे बाद भी शिनाख्त नहीं हो सकी। मंगलवार को पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद शेरगढ़ घाट पर शव का अंतिम संस्कार करा दिया। पोस्टमार्टम में मौत की वजह स्पष्ट नहीं होने पर विसरा सुरक्षित किया गया है।


जुहीखा पुल के पास राना सिंह के खेत के सामने शनिवार दोपहर करीब चार बजे यमुना नदी में महिला का शव उतराता मिला था। शव रस्सी से बंधा हुआ था। महिला की उम्र करीब 35 से 40 वर्ष होने का अनुमान लगाया गया था। शव करीब छह दिन पुराना प्रतीत हो रहा था। महिला ने हल्के लाल रंग का ब्लाउज और चुनरी पहन रखी थी। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाकर आसपास के थानों और सोशल मीडिया के माध्यम से शिनाख्त कराने के प्रयास किए, लेकिन सफलता नहीं मिली। निर्धारित समय में पहचान न होने पर मंगलवार को पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार करा दिया गया। थाना प्रभारी निरीक्षक जय प्रकाश पाल ने बताया कि पोस्टमार्टम में मौत की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी। ऐसे में विसरा सुरक्षित किया गया है, महिला की शिनाख्त कराने के प्रयास जारी हैं।
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