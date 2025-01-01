Auraiya News: रसोई में पड़ा मिला विवाहिता का शव, बेटी को लेकर भागे ससुरालीजन

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थाना क्षेत्र के गांव पैतुआ निवासी माधुरी (30) की शादी 19 जून 2021 को गांव छुटका मढ़ा निवासी अंशु यादव के साथ हुई थी। पति गुजरात में रहकर प्राइवेट नौकरी करता है। वह रक्षाबंधन मनाने के बाद वापस चला गया था। शनिवार को पहली मंजिल पर बनी रसोई में गई थी। काफी देर तक उसके नीचे न आने पर ससुर दिनेश ऊपर पहुंचे। वहां महिला का शव रसोई में संदिग्ध हालात में पड़ा मिला। ससुर की आवाज सुन अन्य परिजन भी मौके पर पहुंचे।घटना की जानकारी पति अंशु को देकर ससुर, सास मीना देवी, ननद शिल्पी, ज्योति महिला की चार वर्षीय बेटी परी को लेकर मौके से भाग निकले। पति ने मामले की जानकारी अपने ससुर रविंद्र को दी। उनकी सूचना पर थाना पुलिस व नायब तहसीलदार हरिकिशोर मौके पर पहुंचे। इसी मायके पक्ष के लोग भी मौके पर पहुंच गए। मृतक माधुरी के पिता रविंद्र ने पुलिस को बताया कि ससुरालीजन लगातार बेटी को प्रताड़ित कर रहे थे, आए दिन उसके साथ पिटाई किया करते थे।पिता ने बेटी की हत्या कर शव फंदे से लटकाने का आरोप लगाया। छानबीन के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थानाध्यक्ष सुरेश चंद्र सिंह ने बताया कि ने बताया कि पिता की तहरीर पर ससुर दिनेश कुमार उर्फ भूरे, सास मीना देवी, ननद शिल्पी, ज्योति और पति अंशु के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।