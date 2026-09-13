औरैया: मिठाई दुकान में जोरदार धमाका, सिलिंडर फटने से चार कर्मचारी घायल; 50 फीट दूर तक बिखरा मलबा

धमाके से फटी बेसमेंट की छत, 50 फीट दूर तक बिखरा मलबा

विस्फोट इतना जोरदार था कि बेसमेंट की छत का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। मलबा करीब 50 फीट दूर तक जा गिरा। पहली मंजिल पर लगा टीन शेड भी धमाके की वजह से उड़ गया। अचानक हुए विस्फोट से मौके पर मौजूद लोगों में चीख-पुकार मच गई। हादसे में ईलू पुत्र सज्जन (18), विपिन पुत्र किशनलाल (22), अतुल पुत्र किरोटेलाल (19) और गौरव पुत्र दीपू (19) गंभीर रूप से घायल हो गए। चारों कर्मचारी गोदाम के बेसमेंट से सामान निकाल रहे थे।