औरैया: मिठाई दुकान में जोरदार धमाका, सिलिंडर फटने से चार कर्मचारी घायल; 50 फीट दूर तक बिखरा मलबा
Auraiya News: मुरादगंज कस्बे में मिठाई की दुकान के गोदाम के बेसमेंट में सिलिंडर जोरदार धमाके के साथ फट गया। विस्फोट से बेसमेंट की छत क्षतिग्रस्त हो गई और चार कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए।
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अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के मुरादगंज कस्बे में शनिवार दोपहर मिठाई की दुकान के गोदाम के बेसमेंट में रखा सिलिंडर जोरदार धमाके के साथ फट गया। धमाका इतना तेज था कि बेसमेंट की छत क्षतिग्रस्त हो गई और मलबा करीब 50 फीट दूर तक जा बिखरा। गोदाम की पहली मंजिल पर लगा टीन शेड भी उड़ गया।
हादसे में दुकान के चार कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए। धमाके की आवाज करीब 500 मीटर दूर तक सुनाई दी, जिससे कस्बे में अफरा-तफरी मच गई। मुरादगंज चौराहे पर मनोज पोरवाल उर्फ छुन्ना की मिठाई की दुकान है। शनिवार दोपहर करीब एक बजे दुकान के पड़ोस में स्थित गोदाम के बेसमेंट से चार कर्मचारी सामान निकाल रहे थे। इसी दौरान बेसमेंट में रखे सिलिंडरों में से एक अचानक तेज धमाके के साथ फट गया।
धमाके से फटी बेसमेंट की छत, 50 फीट दूर तक बिखरा मलबा
विस्फोट इतना जोरदार था कि बेसमेंट की छत का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। मलबा करीब 50 फीट दूर तक जा गिरा। पहली मंजिल पर लगा टीन शेड भी धमाके की वजह से उड़ गया। अचानक हुए विस्फोट से मौके पर मौजूद लोगों में चीख-पुकार मच गई। हादसे में ईलू पुत्र सज्जन (18), विपिन पुत्र किशनलाल (22), अतुल पुत्र किरोटेलाल (19) और गौरव पुत्र दीपू (19) गंभीर रूप से घायल हो गए। चारों कर्मचारी गोदाम के बेसमेंट से सामान निकाल रहे थे।
500 मीटर दूर तक सुनाई दी धमाके की आवाज
विस्फोट की आवाज करीब 500 मीटर दूर तक सुनाई दी। तेज धमाके की आवाज सुनकर कस्बे के लोग घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े। देखते ही देखते मौके पर ग्रामीणों और स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक आलोक मिश्रा, सीओ अजीतमल शैलेंद्र सिंह, कोतवाल विनोद कुमार समेत पुलिस और प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंच गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और फोरेंसिक टीम भी घटनास्थल पर पहुंची।
निजी वाहन से अस्पताल भेजे घायल
हादसे के बाद दुकानदार मनोज पोरवाल ने एंबुलेंस का इंतजार नहीं किया। उन्होंने निजी वाहन से चारों घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। अपर पुलिस अधीक्षक आलोक मिश्रा ने बताया कि सिलिंडर फटने की सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची थी। घटना के बाद कानून-व्यवस्था सामान्य है। विस्फोट के कारणों की जांच की जा रही है।