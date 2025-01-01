Auraiya News: बाल रासलीला में दिखीं कान्हा की मनमोहक लीलाएं, भक्ति में डूबा लड्डू गोपाल मंदिर

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बृहस्पतिवार दोपहर तीन बजे से शाम सात बजे तक आयोजित बाल रासलीला के दौरान पूरा मंदिर परिसर जय श्रीकृष्ण के जयकारों से गुंजायमान रहा। वृंदावन से आए कलाकारों ने कान्हा की बाल लीलाओं, माखन चोरी, गोपियों संग शरारतों और राधा-कृष्ण के निश्छल प्रेम प्रसंगों का मनोहारी मंचन प्रस्तुत किया। श्री लड्डू गोपाल मंदिर के पीठाधीश्वर व कथावाचक अंकुश तिवारी महाराज ने कहा कि श्रीकृष्ण की बाल लीलाएं जीवन में प्रेम, सरलता और आनंद का संदेश देती हैं।महोत्सव के अंतिम दिन शुक्रवार को सुबह 11 बजे से दोपहर दो बजे तक भगवान श्री लड्डू गोपाल का महाभिषेक आयोजित किया जाएगा। मंदिर प्रबंधन ने समस्त श्रद्धालुओं से अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर महाभिषेक के दर्शन करने और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने की अपील की है।मध्यरात्रि को होगा भगवान श्रीकृष्ण का जन्मऔरैया। जन्माष्टमी पर्व को लेकर शहर के मंदिरों में सजावट का कार्य पूरा हो चुका है। शुक्रवार को शहर में पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। आचार्य वीरेंद्र मोहन शुक्ला ने बताया कि इस बार पूजा का सिर्फ एक ही योग बन रहा है जो मध्यरात्रि का है। बताया कि रात 12 बजते ही मंदिरों में पूजा अर्चना के साथ भगवान कृष्ण का जन्म होगा। बताया कि भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में आधी रात को हुआ था। इसलिए यह शुभ मुहूर्त है।मां अलोपा देवी मंदिर में जन्माष्टमी की तैयारियां पूरीकुदरकोट। कस्बा स्थित मां अलोपा देवी मंदिर में जन्माष्टमी पर्व को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। परिसर की साफ-सफाई और सजावट का काम हो गया है। भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है। मंदिर के पुजारी रामकुमार चौरसिया ने बताया कि जन्माष्टमी को लेकर मंदिर में विशेष तैयारियां हो गई हैं। भगवान श्रीकृष्ण का शृंगार किया जाएगा और मध्यरात्रि में जन्मोत्सव मनाया जाएगा।