Auraiya News: सिटी में आज

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पौधरोपण : एक विचित्र पहल सेवा समिति की ओर से सुभाष चौक पर पौधरोपण सुबह को 7 बजे से।



प्रोजेक्ट नई किरण : महिला थाना ककोर में प्रोजेक्ट नई किरण पहल के तहत जनसुनवाई सुबह 10 बजे से।



आरोग्य मेला : बनारसीदास पीएचसी पर आरोग्य मेले का आयोजन सुबह 10 बजे से।



बैठक : दिबियापुर रोड पर आर्य समाज मंदिर में जिले की स्थापना दिवस को लेकर बैठक दोपहर एक बजे से।



प्रदर्शनी: बिधूना के बेला रोड स्थित वनखंडेश्वर मंदिर में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी प्रदर्शनी व मेला दोपहर दो बजे से।





मोबाइल नंबर : 9528031731

धर्म-कर्म : रुरुगंज कस्बे के ज्वाला देवी मंदिर में जवाबी कीर्तन का आयोजन रात 8 बजे से।