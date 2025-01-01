Auraiya News: 15 दिन से बिना बिजली गुजर बसर कर रही 250 की आबादी

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गांव के लोगों ने बताया कि लगा 25 केवी का ट्रांसफार्मर करीब 15 दिन पहले फुंक गया था। ग्रामीणों ने लाइनमैनों से कई बार संपर्क कर ट्रांसफार्मर बदलने की मांग की। आरोप है कि ट्रांसफार्मर रखवाने के नाम पर लाइनमैन ग्रामीणों से सुविधा शुल्क भी ले गए इसके बावजूद आज तक ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया।ग्रामीण राज नारायण, गजराज सिंह, ओमाशरण, राजेंद्र, सुग्रीव शर्मा, संतोष व मोहनलाल आदि ने जल्द से जल्द ट्रांसफार्मर बदलवाकर बिजली आपूर्ति बहाल कराने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव अजीतमल ब्लॉक क्षेत्र में आता है लेकिन इसकी विद्युत आपूर्ति अछल्दा ब्लॉक के नदूपुर विद्युत केंद्र से होती है। इसी वजह से समस्या के समाधान को लेकर विभागीय स्तर पर जिम्मेदारी तय नहीं हो पा रही है।मामले में नदूपुर अछल्दा के जेई व एसडीओ के मोबाइल नंबर पर संपर्क करने का प्रयास किया गया लेकिन दोनों नंबर स्विच ऑफ मिले। अजीतमल विद्युत केंद्र के जेई विजय कुमार ने बताया कि शेखूपुर आधार सिंह गांव की विद्युत आपूर्ति नदूपुर अछल्दा से होती है। उनके क्षेत्र का मामला न होने के कारण वह इस संबंध में कार्रवाई नहीं कर सकते।