Auraiya News: पांच मिनट नहीं खुला दरवाजा तो कर दी थी पत्नी की हत्या

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

एसपी अभिषेक भारती ने बताया कि गांव पट्टी ज्ञानी निवासी रेखा की चार सितंबर को हत्या कर दी गई थी। पिता की तहरीर पर महिला के पति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की गई। पुलिस ने घेराबंदी कर भदौरा मोड़ से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। एसपी ने बताया कि मृतक रेखा की शादी कन्नौज के गांव अचनकापुर निवासी प्रमोद कुमार से साल 2015 में शादी हुई थी। महिला इकलौती होने की वजह से मायके में परिवार के साथ रहती थी। उसके नाम तीन बीघा जमीन व एक प्लॉट था। संपत्ति के लालच में प्रमोद ससुराल में ही रह रहा था।उसने डरा-धमकाकर जमीन और प्लॉट अपने नाम करवा लिया था। वहीं, आरोपी पति ने बताया कि गैर व्यक्ति से संबंधों के शक को लेकर आए दिन दोनों में विवाद होता था। चार सितंबर को दिन में पति ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन पत्नी को खोलने में पांच मिनट लग गए। नशे में धुत होने के चलते उसने देरी का कारण पूछा, आशंका जताई कि रेखा किसी व्यक्ति के साथ थी। जब उसने दरवाजा खटखटाया तो व्यक्ति छत के रास्ते भाग निकला। आवेश में आकर उसने घटना को अंजाम दिया।पुलिस का सायरन सुनकर घर भागा था गांवपुलिस की छानबीन में पता चला कि आरोपी घटना के बाद गांव की पुलिया में बैठा हुआ था। जैसे ही पुलिस की गाड़ियों के सायरन की आवाज सुनी तो वह बाइक से भाग निकला। इसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ा।