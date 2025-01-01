फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Auraiya News ›   Goat trader murdered with a sharp-edged weapon; body dumped in a field.

Auraiya News: बकरी कारोबारी की धारदार हथियार से हत्या, शव खेत में फेंका

Sun, 06 Sep 2026 12:16 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया Updated Sun, 06 Sep 2026 12:16 AM IST
विज्ञापन
Goat trader murdered with a sharp-edged weapon; body dumped in a field.
मृतक के पिता को समझाते विधायक प्रदीप यादव व साथ में खड़े एएसपी आलोक मिश्रा। संवाद - फोटो : राजा का ताल में निकाली गई श्रीकृष्ण शोभायात्रा का शुभारंभ करते अतिथि। संवाद
अटसू। कोतवाली क्षेत्र के हालेपुर गांव में बकरी की खरीद फरोख्त करने वाले युवक की धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी गई। हत्यारों ने शव मूली के खेत में फेंक दिया। जानकारी पर एसपी फोर्स और फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने परिवार व ग्रामीणों से पूछताछ की है। वहीं शव से कुछ दूरी पर मिली युवक की चप्पल और गमछे को पुलिस ने जब्त किया है जबकि मोबाइल का सुराग नहीं लगा। पुलिस ने जांच में अवैध संबंध में हत्या किए जाने की आशंका जताई है।
विज्ञापन

गांव हालेपुर निवासी सुमित कुमार पाल (25) पुत्र अशोक कुमार पाल बकरी खरीदने और बेचने का कारोबार करता था। शुक्रवार शाम करीब आठ बजे वह घर से निकला था, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटा। शनिवार सुबह करीब छह बजे ग्रामीणों ने हालेपुर से एलचीनगर के बीच, गांव से लगभग 300 मीटर दूर बबलू कुशवाह के मूली के खेत में सुमित का शव पड़ा देखा। सूचना पर सीओ मनोज गंगवार, कोतवाली विनोद कुमार फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे।
विज्ञापन

पुलिस की जांच में कारोबारी के चेहरे और गर्दन पर धारदार हथियार से वार के निशान मिले। शव से कुछ दूरी पर खेत में खड़ी घास में खून के छींटे मिले हैं। शव से करीब 30 मीटर दूर उसकी चप्पल और 40 मीटर दूर गमछा पड़ा था, लेकिन उसका मोबाइल फोन पुलिस को अभी तक नहीं मिल सका। आशंका है कि हत्यारों ने वारदात को अंजाम देने के पहले मोबाइल को ठिकाने लगा दिया गया, जिससे पुलिस उन तक न पहुंच सके।
विज्ञापन
विज्ञापन

पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने का प्रयास किया तो परिजन ने हंगामा शुरू कर दिया। भीड़ का आक्रोश देखकर फफूंद, अछल्दा व महिला समेत कई थानों का फोर्स बुलाना पड़ा। चार घंटे तक चली मानमनौव्वल और कार्रवाई के आश्वासन के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा सका। वहीं, किसान पिता अशोक कुमार ने बेटे की हत्या कर शव फेंके जाने के आरोप में तहरीर कोतवाली पुलिस को दी है। उन्होंने पुलिस से जांच कर जल्द कार्रवाई की मांग की है।
---
पैनल से पोस्टमार्टम, मिले 15 घाव
पुलिस के मुताबिक कारोबारी का दो डॉक्टरों के पैनल से वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम कराया गया। कुल 15 घाव मिले हैं। अधिक खून बहना मौत का कारण बना।
-----
गांव में था हांडी फोड़ कार्यक्रम
पुलिस पूछताछ में परिजन ने बताया कि शुक्रवार रात जन्माष्टमी को लेकर गांव में हांडी फोड़ कार्यक्रम चल रहा था। देर रात जब सुमित घर नहीं पहुंचा तो परिजन को लगा वह कार्यक्रम में होगा। इसके बाद परिजन कार्यक्रम में पहुंचे तो वह उन्हें नहीं मिला। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि सुमित घर से निकलने के बाद किसके संपर्क में था।
---
बहुत बुरी तरह से काटा गया...
हत्या की जानकारी पर सपा विधायक प्रदीप यादव, सपा नेता पल्लवी पाल समर्थकों के साथ घटनास्थल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपने फोन से एसपी अभिषेक भारती को फोन कर कहा कि, कप्तान साहब बहुत बुरी तरह से मारा गया है। उनकी दिशा बिगाड़ दीजिए, इस पर एसपी ने कहा कि एसओजी लगाई है। सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वहीं, विधायक ने एसपी से बात की और परिजन को जल्द कार्रवाई की आश्वासन दिलाया। इसके बाद परिजन माने और शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।
-----
पुलिया पर बैठकर देर रात तक करता था फोन पर बात
पुलिस की पूछताछ में ग्रामीणों ने बताया कि हालेपुर व एलचीनगर की दूरी करीब 500 मीटर है। दोनों गांवों के बीच स्थित पुलिया पर बैठकर सुमित देर रात 11 बजे तक किसी से फोन पर बात करता था। परिजन के अनुसार, वह दो भाइयों में छोटा था। बड़ा भाई अमित कुमार दिल्ली में मजदूरी करता है। एक बहन है, जिसकी शादी हो चुकी है।
----
कोतवाली पुलिस व फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं। चेहरे और गर्दन पर चोट के निशान मिले हैं। प्रारंभिक जांच में अवैध संबंध में हत्या किए जाने की आशंका है। घटना की जल्द खुलासा करने के लिए तीन टीमों को लगाया गया है।

-अभिषेक भारती, एसपी

मृतक के पिता को समझाते विधायक प्रदीप यादव व साथ में खड़े एएसपी आलोक मिश्रा। संवाद

मृतक के पिता को समझाते विधायक प्रदीप यादव व साथ में खड़े एएसपी आलोक मिश्रा। संवाद- फोटो : राजा का ताल में निकाली गई श्रीकृष्ण शोभायात्रा का शुभारंभ करते अतिथि। संवाद

मृतक के पिता को समझाते विधायक प्रदीप यादव व साथ में खड़े एएसपी आलोक मिश्रा। संवाद

मृतक के पिता को समझाते विधायक प्रदीप यादव व साथ में खड़े एएसपी आलोक मिश्रा। संवाद- फोटो : राजा का ताल में निकाली गई श्रीकृष्ण शोभायात्रा का शुभारंभ करते अतिथि। संवाद

मृतक के पिता को समझाते विधायक प्रदीप यादव व साथ में खड़े एएसपी आलोक मिश्रा। संवाद

मृतक के पिता को समझाते विधायक प्रदीप यादव व साथ में खड़े एएसपी आलोक मिश्रा। संवाद- फोटो : राजा का ताल में निकाली गई श्रीकृष्ण शोभायात्रा का शुभारंभ करते अतिथि। संवाद

मृतक के पिता को समझाते विधायक प्रदीप यादव व साथ में खड़े एएसपी आलोक मिश्रा। संवाद

मृतक के पिता को समझाते विधायक प्रदीप यादव व साथ में खड़े एएसपी आलोक मिश्रा। संवाद- फोटो : राजा का ताल में निकाली गई श्रीकृष्ण शोभायात्रा का शुभारंभ करते अतिथि। संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed