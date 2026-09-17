Auraiya News: सकरी गलियों में चलती मिली चार लाईब्रेरी, तीन दिन में सुधार का अल्टीमेटम

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महेवा रोड और मोहम्मदाबाद रोड स्थित दो-दो लाइब्रेरियों की जांच के दौरान विभाग को खामियां मिलीं। संकरी गलियों और छोटे कमरों में क्षमता से कहीं अधिक छात्र-छात्राओं को बैठा रखा था। सबसे खतरनाक बात यह पाई गई कि आवागमन का सिर्फ एक ही संकरा रास्ता मिला। आपातकालीन स्थिति में बाहर निकलने के लिए कोई वैकल्पिक निकास नहीं था। विज्ञापन



निरीक्षण के दौरान फायर सेफ्टी के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति पाई गई। दीवार पर लटके फायर सिलिंडर जांच में एक्सपायर्ड निकले। सीएफओ तेजवीर सिंह ने संचालकों को फटकार लगाते हुए स्पष्ट चेतावनी दी कि तीन दिनों में रजिस्ट्रेशन, फायर एनओसी और अग्निशमन उपकरण दुरुस्त करा लें। तय समय सीमा में मानक पूरे न करने पर नियमानुसार लाइब्रेरियों को सील कर दिया जाएगा। महेवा रोड और मोहम्मदाबाद रोड स्थित दो-दो लाइब्रेरियों की जांच के दौरान विभाग को खामियां मिलीं। संकरी गलियों और छोटे कमरों में क्षमता से कहीं अधिक छात्र-छात्राओं को बैठा रखा था। सबसे खतरनाक बात यह पाई गई कि आवागमन का सिर्फ एक ही संकरा रास्ता मिला। आपातकालीन स्थिति में बाहर निकलने के लिए कोई वैकल्पिक निकास नहीं था।निरीक्षण के दौरान फायर सेफ्टी के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति पाई गई। दीवार पर लटके फायर सिलिंडर जांच में एक्सपायर्ड निकले। सीएफओ तेजवीर सिंह ने संचालकों को फटकार लगाते हुए स्पष्ट चेतावनी दी कि तीन दिनों में रजिस्ट्रेशन, फायर एनओसी और अग्निशमन उपकरण दुरुस्त करा लें। तय समय सीमा में मानक पूरे न करने पर नियमानुसार लाइब्रेरियों को सील कर दिया जाएगा।

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अछल्दा। कस्बे में इन दिनों कोचिंग और लाइब्रेरियों की आड़ में सुरक्षा मानकों से खिलवाड़ का बड़ा खेल चल रहा है। बिना रजिस्ट्रेशन और बिना फायर अनापत्ति प्रमाणपत्र के अवैध रूप से संचालित हो रहीं इन लाइब्रेरियों में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। मामले को गंभीरता से लेते हुए बृहस्पतिवार को मुख्य अग्निशमन अधिकारी तेजवीर सिंह की टीम ने कस्बे की कई लाइब्रेरियों पर छापा मारा।