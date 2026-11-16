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Auraiya News: पेड़ पर फंदे से लटका मिला युवक का शव

Mon, 16 Nov 2026 11:56 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 11:56 PM IST
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Body of a young man found hanging from a tree
फोटो-10- सक्षम। फाइल फोटो
कंचौसी। दिबियापुर थाना क्षेत्र के बिनपुरापुर गांव में रविवार रात एक युवक का शव पेड़ पर फंदे से लटका मिला। आत्महत्या के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है।
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बिनपुरापुर निवासी कृष्ण गोपाल का बेटा सक्षम (22) रविवार शाम छह बजे के बाद घर से निकल गया था। थोड़ी देर में खेत में काम कर रहे बुआ के बेटे पप्पू ने कुछ दूरी पर उसका शव कदम के पेड़ पर फंदे से लटका देखा। सूचना पर परिजन व पुलिस मौके पर पहुंची और शव देख बिलख पड़े। जांच और परिजन से पूछताछ के बाद पुलिस ने शव को नीचे उतार लिया। युवक की आत्महत्या के बीचे का कारण स्पष्ट नहीं हो सका। थाना प्रभारी निरीक्षक राजकुमार सिंह ने बताया कि परिजन की ओर से कोई आरोप नहीं लगाया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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