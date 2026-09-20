Auraiya News: वायरल के बीच बढ़ी मांग तो चढ़ने लगे नारियल के भाव

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इसे लेकर बढ़ी मांग का असर अब इसकी कीमतों पर भी दिखाई देने लगा है। कुछ दिन पहले तक 70 से 80 रुपये में बिकने वाला नारियल अब फुटकर बाजार में 90 से 100 रुपये प्रति पीस तक पहुंच गया है।दुकानदारों के मुताबिक मांग अधिक होने के कारण नारियल का स्टॉक आते ही बिक जा रहा है। थोक बाजार में भी कीमत बढ़ने से फुटकर दुकानदारों को पुराने भाव पर बिक्री करना मुश्किल हो रहा है।थोक में ही महंगा पड़ रहा नारियलनारियल थोक में ही 75 से 80 रुपये प्रति पीस पड़ रहा है। बाहर से माल मंगाने में भाड़ा भी देना पड़ता है। इसके बाद दुकानदार को एक-दो रुपये का मुनाफा भी रखना होता है। ऐसे में फुटकर बाजार में नारियल की कीमत बढ़ना स्वाभाविक है। बीमारी के मौसम में नारियल पानी की मांग सामान्य दिनों की तुलना में काफी बढ़ गई है।-रामनरेश, थोक व्यापारीनारियल 90 से 100 रुपये प्रति पीस तक बिक रहा है। वायरल बुखार और प्लेटलेट्स कम होने की बात सामने आने के बाद मरीजों के तीमारदार नारियल पानी खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं। मांग बढ़ने से बिक्री भी तेज हो गई है। थोक में ही महंगा माल मिलने के कारण फुटकर में कीमत कम करना संभव नहीं है।-शीलू, दुकानदार