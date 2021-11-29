Auraiya News: दो मासूमों की डूबकर मौत के मामले में चाचा-भतीजे पर प्राथमिकी

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गांव देईपुर में मंगलवार को खेत में अवैध रूप से खोदे गए गड्ढे में डूबने से आर्यन व कृष्णा की मौत हो गई थी। बुधवार रात आर्यन के पिता राजीव कुमार ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि उनका बेटा आर्यन 29 सितंबर बकरी चराने गया था। पिता के अनुसार, गुड्डू यादव के खेत में लगभग सात से आठ फीट गहरा गड्ढा बना हुआ था, जिसमें पैर फिसलने से बच्चा गिरकर डूब गया।आरोप लगाया गया है कि गुड्डू यादव और उसके भतीजे स्वदेश यादव की ओर से खेत में पानी भरकर इंजन की मदद से डंपर से आने वाली गंदी मौरंग की अवैध धुलाई की जाती थी। पीड़ित पिता ने आरोपियों की लापरवाही के कारण बेटे की मौत होने की बात कही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी पानी में डूबने से मौत की पुष्टि हुई थी। थानाध्यक्ष गंगादास गौतम ने बताया कि आर्यन की पिता की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, जांच कर कार्रवाई की जाएगी।