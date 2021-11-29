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संवाद न्यूज एजेंसीऔरैया। परिवहन विभाग में सालों से रिक्त चल रहे एआरटीओ प्रवर्तन के पद पर शासन ने नई तैनाती कर दी है। नवनियुक्त अधिकारी अक्षांश कटियार को जिले का नया एआरटीओ प्रवर्तन बनाया गया है। लखनऊ मुख्यालय से कार्यमुक्त होने के बाद शनिवार को उन्होंने कार्यालय पहुंचकर कार्यभार ग्रहण कर लिया।एआरटीओ अक्षांश कटियार कानपुर के बिल्हौर क्षेत्र के रहने वाले हैं। उनकी तैनाती औरैया में रिक्त पद पर की गई थी। बताया जा रहा है कि उनकी यह पहली पोस्टिंग हैं। उनके प्रार्थना पत्र पर संज्ञान लेते हुए परिवहन आयुक्त आशुतोष निरंजन ने उन्हें नवीन तैनाती स्थल पर योगदान देने के निर्देश के साथ कार्यमुक्त कर दिया। जिले में लंबे समय से एआरटीओ प्रवर्तन का पद खाली होने के कारण एक ही अधिकारी पर प्रशासन और प्रवर्तन दोनों का दोहरा दबाव था। इससे विभागीय कार्यों के साथ-साथ आमजन के काम भी समय से नहीं हो पा रहे थे और फाइलें लंबित बनी हुई थीं। अब नियमित प्रवर्तन अधिकारी की तैनाती से जहां कार्यालय के कामकाज में तेजी आएगी, वहीं जनपद में अवैध वाहन संचालन और यातायात नियमों के उल्लंघन के खिलाफ चल रहे अभियानों को भी नई धार मिलेगी।एआरटीओ अक्षांश कटियार कानपुर के बिल्हौर क्षेत्र के रहने वाले हैं। उनकी तैनाती औरैया में रिक्त पद पर की गई थी। बताया जा रहा है कि उनकी यह पहली पोस्टिंग हैं। उनके प्रार्थना पत्र पर संज्ञान लेते हुए परिवहन आयुक्त आशुतोष निरंजन ने उन्हें नवीन तैनाती स्थल पर योगदान देने के निर्देश के साथ कार्यमुक्त कर दिया। जिले में लंबे समय से एआरटीओ प्रवर्तन का पद खाली होने के कारण एक ही अधिकारी पर प्रशासन और प्रवर्तन दोनों का दोहरा दबाव था। इससे विभागीय कार्यों के साथ-साथ आमजन के काम भी समय से नहीं हो पा रहे थे और फाइलें लंबित बनी हुई थीं। अब नियमित प्रवर्तन अधिकारी की तैनाती से जहां कार्यालय के कामकाज में तेजी आएगी, वहीं जनपद में अवैध वाहन संचालन और यातायात नियमों के उल्लंघन के खिलाफ चल रहे अभियानों को भी नई धार मिलेगी।