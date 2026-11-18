विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

दिवाली के बाद जिले में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ा हुआ है। सात नवंबर से हवा की गुणवत्ता में उतार-चढ़ाव के बीच प्रदूषण का असर बना हुआ है। सुबह और शाम वातावरण में धुंध रहने से टहलने निकलने वाले लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉ. राम पलट सिंह ने बताया कि मंगलवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक 236 रहा। प्रदूषण के चलते लोगों को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं।ऐसे में मौसम और हवा की गुणवत्ता को देखते हुए सावधानी बरतना जरूरी है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉ. बीपी शाक्य ने बताया कि वायु प्रदूषण का असर आंखों, गले और फेफड़ों पर पड़ता है। इससे आंखों में जलन, गले में खराश, खांसी, सांस फूलने और सीने में जकड़न जैसी समस्याएं हो सकती हैं। बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं तथा अस्थमा और एलर्जी के मरीजों को अधिक सतर्क रहने की जरूरत है।सुबह-शाम बाहर निकलते समय अच्छी फिटिंग वाला एन-95 मास्क पहनें। प्रदूषण अधिक होने पर खुले में व्यायाम और टहलने से बचें। सांस के मरीज नियमित दवाएं लें और चिकित्सक की सलाह का पालन करें। लगातार खांसी, सांस लेने में परेशानी या आंखों में तेज जलन होने पर तत्काल चिकित्सक से संपर्क करें।धुंध और प्रदूषण में अंतर करना मुश्किलसुबह आसमान में छाई धुंध को देखकर लोग शुरुआत में इसे ठंड के मौसम का कोहरा समझते रहे, लेकिन आंखों में जलन और सांस लेने में परेशानी ने प्रदूषण की ओर ध्यान खींचा। इससे सुबह की सैर पर निकलने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई है।