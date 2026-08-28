Auraiya News: भुजरियां विसर्जन के बाद घर-घर शुभकामनाएं और आशीर्वाद लेने पहुंचे लोग

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शुक्रवार को दिन में बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी रक्षा का संकल्प लिया, वहीं शाम को घरों में बोईं गईं भुजरियों को गांव के तालाबों, नदियों, नहर व पोखर पर ले जाकर पारंपरिक रीति-रिवाज के साथ विसर्जित किया गया। शहर में पक्का तालाब, गौरैया तालाब व दिबियापर रोड स्थित नहर पुल पर भुजरियां विसर्जन कीं। बिधूना में नदी पुल पर शाम चार बजते ही लोगों की भीड़ जुट गई। वहां लोगों ने मिट्टी के बर्तनों में बोईं गईं भुजरियों को उखाड़कर मिट्टी के बर्तन जल में प्रवाहित किए। (संवाद)

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औरैया। जिले में रक्षाबंधन की शाम नदी, पोखर व तालाबों में भुजरियां विसर्जन कर सावन का पारंपरिक त्योहार मनाया गया। इससे पहले लोगों ने बोई गईं भुजरियों का पूजन किया और उन्हें झूला झुलाया। इसके बाद उखाड़ी भुजरियों का आदान-प्रदान कर एक-दूसरे को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी।