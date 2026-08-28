Auraiya News: बस परिचालक को सफर के दौरान बहन ने बांधी राखी

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औरैया। रक्षाबंधन पर डिपो के स्टाफ की छुट्टी रद्द हैं। डिपो की सभी 65 बसों का शुक्रवार को रूटों पर संचालन जारी रहा। दिल्ली के लिए दोपहर में निकली बस बिधूना होते हुए छिबरामऊ होकर दिल्ली गई। इस बस के परिचालक राजेश को राखी बांधने के लिए उनकी बहन शकुंतला ने बिधूना पहुंचकर राखी बांधी। परिचालक राजेश ने बताया कि वो कानपुर देहात के मंगलपुर के रहने वाले हैं। बहन ने घर जाने के बजाय बीच सफर में ही राखी बांधने की प्लानिंग की थी। फोन से संपर्क करते हुए बीच सफर में मुलाकात हो गई और राखी बंधवाई।(संवाद)