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जिला बार के मीडिया प्रभारी शिवम शर्मा ने जानकारी दी कि सोमवार को विभिन्न पदों के लिए 11 वकीलों ने नामांकन फॉर्म लिए। इनमें से अध्यक्ष पद के लिए दो और महामंत्री पद के लिए एक फॉर्म लिया गया है। मंगलवार तक नामांकन फॉर्म वितरित किए जाएंगे, जबकि आगामी 18 व 19 नवंबर को प्रात: 10 बजे से तीन बजे तक नामांकन प्रक्रिया संपन्न होगी। एल्डर्स कमेटी की ओर से अंकुर अवस्थी ने बताया कि अद्यतन मतदाता सूची में 19 नए सदस्यों को शामिल किया गया है। इन नए सदस्यों ने सीओपी प्रमाण पत्र दिखाकर आवेदन किया था। कमेटी अध्यक्ष हृदयनारायण पाण्डेय की ओर से जारी अंतिम मतदाता सूची के अनुसार, इस बार के चुनाव में कुल 797 अधिवक्ता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।23 सदस्यीय कार्यकारिणी के इस अहम चुनाव में अध्यक्ष और महामंत्री के पद सबसे प्रतिष्ठापूर्ण माने जा रहे हैं। संभावित प्रत्याशियों द्वारा मतदाता वकीलों को रिझाने के लिए पारंपरिक तरीकों के साथ-साथ खान-पान की विशेष व्यवस्था भी की जा रही है। अन्य पदों के प्रत्याशी भी समर्थन हासिल करने के लिए दिन-रात एक किए हुए हैं। प्रत्याशी मतदाता सूची लेकर वकीलों के घर-घर और शहर से लेकर गांवों तक मथने में जुटे हैं, तथा उनसे अपने पक्ष में सहयोग और समर्थन की अपील कर रहे हैं।