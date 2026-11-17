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अहमदाबाद से सवारियां लेकर कानपुर जा रही एक निजी ट्रैवल्स की बस सवारियां उतारने के लिए खड़ी थी। इसी दौरान इटावा की तरफ से आ रहे तेज रफ्तार टैंकर ने बस में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस के पिछले हिस्से के परखच्चे उड़ गए और मौके पर चीख-पुकार व अफरा-तफरी मच गई।बस की छत पर रखी स्कूटी उतारते समय यह हादसा हुआ। टक्कर के बाद टैंकर भी हाईवे पर पलट गया, जिससे उसमें भरा पाम ऑयल सड़क पर फैल गया। आसपास के ऑटो चालक स्थिति को देखते हुए अपने वाहन हटाने लगे।हादसे में कानपुर देहात के मूसानगर निवासी प्रियांशु (24) और कौशांबी निवासी रंजीत कुमार (23) घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से दोनों घायलों को सीएचसी पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने प्रियांशु की गंभीर हालत को देखते हुए उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। वहीं, रंजीत को सैफई रेफर किया गया है। पुलिस की सूचना पर घायलों के परिजन अस्पताल पहुंच गए।कोतवाल प्रभारी विजय बहादुर वर्मा ने बताया कि टैंकर की टक्कर से बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है। हादसे के बाद क्रेन की मदद से पलटे हुए टैंकर को हाईवे से हटाकर यातायात बहाल कराया गया।हाईवे की पेट्रोलिंग टीम ने घटनास्थल पर राहत बचाव कार्य कराया। वहीं सड़क पर पाम ऑयल फैला होने की वजह से वाहनों के फिसलने की खतरा बना रहा। टैंकर हटाने के बाद हाईवे की पेट्रोलिंग टीम ने पाम ऑयल को हटाने के लिए मिट्टी डाली। जहां झाड़ू से हटाकर सड़क की फिसलन दूर गई। तब जाकर वाहनों का आवागमन सुचारु हुआ।