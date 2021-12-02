फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amroha News ›   Young couple ties the knot in a temple, seeks protection.

Amroha News: प्रेमी युगल ने मंदिर में रचाई शादी, सुरक्षा की गुहार

Mon, 14 Sep 2026 01:15 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 01:15 AM IST
विज्ञापन
Young couple ties the knot in a temple, seeks protection.
मंडी धनौरा। अलग-अलग जाति के प्रेमी युगल ने रविवार को मंदिर में सात फेरे लेने के बाद परिजनों से जान का खतरा बताते हुए थाने पहुंचकर सुरक्षा की गुहार लगाई। पुलिस ने दोनों के परिजनों को थाने बुला लिया। देर शाम तक दोनों पक्ष थाने में मौजूद रहे।
विज्ञापन

नगर के मोहल्ला महादेव निवासी हर्ष एक रेडिमेड वस्त्र व्यापारी की दुकान पर सेल्समैन था। सामने स्थित दूसरी रेडिमेड दुकान पर नगर की युवती सेल्सगर्ल थी। साथ काम करते हुए दोनों में प्रेम हो गया। जानकारी होने पर दोनों दुकानदारों ने उन्हें काम से हटा दिया। कुछ दिन पहले युगल घर से चला गया था, लेकिन परिजनों के समझाने पर लौट आया था।
विज्ञापन

रविवार दोपहर मंदिर में शादी के बाद दोनों ने प्रभारी निरीक्षक को खुद को बालिग बताते हुए विवाह की जानकारी दी। उनका कहना था कि परिजन शादी के खिलाफ हैं और दोनों को जान का खतरा है। प्रभारी निरीक्षक सतेंद्र सरोहा ने दोनों के परिजनों को बुला लिया। युगल साथ रहने पर अड़ा रहा, जबकि परिजन समाज में इज्जत का हवाला देकर फैसले पर पुनर्विचार की गुहार लगाते रहे। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed