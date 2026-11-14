Amroha News: जनगणना में बतानी होगी शादी के समय कितनी थी आपकी उम्र

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शुक्रवार को जनगणना के प्रचार-प्रसार के लिए जनजागरूकता रैली निकाली गई। एडीएम वित्त एवं राजस्व गरिमा सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रैली रवाना की। उन्होंने लोगों से स्व-गणना में भाग लेकर सही जानकारी दर्ज करने की अपील की। ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी होने के बाद मिलने वाली स्व-गणना आईडी सुरक्षित रखनी होगी। इसके जरिए प्रगणक घर पहुंचकर विवरण का सत्यापन करेंगे।एडीएम ने बताया कि जिले में 16 से 30 नवंबर तक स्व-गणना होगी। लोग आधिकारिक पोर्टल se.census.gov.in पर परिवार का विवरण ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे। इसके बाद एक दिसंबर 2026 से चार जनवरी 2027 तक जनगणना कर्मी घर-घर पहुंचकर जानकारी जुटाएंगे और स्व-गणना में दर्ज विवरण का सत्यापन करेंगे।