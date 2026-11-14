Amroha News: जनगणना में बतानी होगी शादी के समय कितनी थी आपकी उम्र
मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 01:47 AM IST
Updated Sat, 14 Nov 2026 01:47 AM IST
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अमरोहा। जनगणना-2027 में लोगों को शादी के समय अपनी उम्र भी बतानी होगी। इसके अलावा पति या पत्नी का नाम, वर्तमान वैवाहिक स्थिति और बच्चों की संख्या का ब्योरा भी दर्ज होगा। जनगणना के 40 सवालों में शिक्षा, रोजगार, जाति, धर्म, दिव्यांगता और पलायन से जुड़ी जानकारी भी मांगी जाएगी।
शुक्रवार को जनगणना के प्रचार-प्रसार के लिए जनजागरूकता रैली निकाली गई। एडीएम वित्त एवं राजस्व गरिमा सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रैली रवाना की। उन्होंने लोगों से स्व-गणना में भाग लेकर सही जानकारी दर्ज करने की अपील की। ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी होने के बाद मिलने वाली स्व-गणना आईडी सुरक्षित रखनी होगी। इसके जरिए प्रगणक घर पहुंचकर विवरण का सत्यापन करेंगे।
एडीएम ने बताया कि जिले में 16 से 30 नवंबर तक स्व-गणना होगी। लोग आधिकारिक पोर्टल se.census.gov.in पर परिवार का विवरण ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे। इसके बाद एक दिसंबर 2026 से चार जनवरी 2027 तक जनगणना कर्मी घर-घर पहुंचकर जानकारी जुटाएंगे और स्व-गणना में दर्ज विवरण का सत्यापन करेंगे।
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शुक्रवार को जनगणना के प्रचार-प्रसार के लिए जनजागरूकता रैली निकाली गई। एडीएम वित्त एवं राजस्व गरिमा सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रैली रवाना की। उन्होंने लोगों से स्व-गणना में भाग लेकर सही जानकारी दर्ज करने की अपील की। ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी होने के बाद मिलने वाली स्व-गणना आईडी सुरक्षित रखनी होगी। इसके जरिए प्रगणक घर पहुंचकर विवरण का सत्यापन करेंगे।
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एडीएम ने बताया कि जिले में 16 से 30 नवंबर तक स्व-गणना होगी। लोग आधिकारिक पोर्टल se.census.gov.in पर परिवार का विवरण ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे। इसके बाद एक दिसंबर 2026 से चार जनवरी 2027 तक जनगणना कर्मी घर-घर पहुंचकर जानकारी जुटाएंगे और स्व-गणना में दर्ज विवरण का सत्यापन करेंगे।
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