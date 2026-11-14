तिगरी मेले की श्रद्धालुओं की सुरक्षा में चूक न हो : एडीजी

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कोतवाली तिगरी मेला परिसर में आयोजित ब्रीफिंग में अधिकारियों ने कहा कि सभी पुलिसकर्मी निर्धारित समय पर साफ वर्दी में ड्यूटी स्थल पर पहुंचें और अपने दायित्वों की जानकारी रखें। किसी से दुर्व्यवहार या अभद्र भाषा का प्रयोग न करें। असामाजिक तत्वों और छेड़छाड़ की घटनाओं पर विशेष सतर्कता बरतें। महिला श्रद्धालुओं की शिकायतों का त्वरित निस्तारण करें।अधिकारियों ने छोटी से छोटी घटना को गंभीरता से लेकर तत्काल उच्चाधिकारियों को सूचना देने और मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। ड्यूटी के दौरान दंगा नियंत्रण उपकरण, टॉर्च और जरूरी संसाधन साथ रखने को भी कहा।ब्रीफिंग के बाद अधिकारियों ने गंगा घाट पर स्नानार्थियों की सुरक्षा और आवागमन व्यवस्था परखी। सीसीटीवी कंट्रोल रूम का निरीक्षण कर पूरे मेला क्षेत्र की निगरानी और संदिग्ध गतिविधियों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। इस दौरान एएसपी अखिलेश भदौरिया, सीओ नौगावां सादात अवधभान सिंह भदौरिया, सीओ हसनपुर पंकज कुमार त्यागी, सीओ धनौरा अंजली कटारिया और मेला प्रभारी बालेन्द्र सिंह समेत अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे।