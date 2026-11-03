Amroha News: जमीन के विवाद में महिलाओं पर चाकू और रॉड से हमला

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घटना नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला तलवार शाह की है। पीड़िता रिहाना ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि एक नवंबर को जमीन के विवाद को लेकर दूसरे पक्ष के लोगों से कहासुनी हो गई थी। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर मरगूब, समीर, अमीर और शबाना ने गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर आरोपियों ने महिलाओं के साथ मारपीट की। इस दौरान चाकू और लोहे की रॉड से हमला कर उन्हें घायल कर दिया। आरोपियों ने विरोध करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। मारपीट के दौरान मोहल्ले में अफरातफरी मच गई।आसपास के लोगों ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराने का प्रयास किया। घटना की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई। इसके बाद पीड़ित पक्ष ने नगर कोतवाली पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी और कार्रवाई की मांग की। सीओ सिटी डॉ. प्रदीप कुमार ने बताया कि घटना की जांच कर रही है। एक आरोपी को हिरासत में लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी जांच की जा रही है।