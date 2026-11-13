Amroha News: तिगरी मेले में 10 से बढ़ाकर 30 बेड का होगा अस्थायी अस्पताल

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15 से 25 नवंबर तक चलने वाले मेले में चिकित्सकों की ड्यूटी रोस्टर के अनुसार लगाई जाएगी। बीमारियों की रोकथाम के लिए एंटीलार्वा दवा का छिड़काव और फॉगिंग कराई जाएगी। अस्पताल में एंटी रेबीज और एंटी स्नेक वेनम के इंजेक्शन उपलब्ध रहेंगे। आपात स्थिति में 108 और 102 एंबुलेंस सेवा भी मिलेगी।डीएम इस संबंध में अधिकारियों के साथ कई बार बैठक कर चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी डॉ. योगेंद्र सिंह ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 30 बेड का अस्पताल स्थापित किया जाएगा, ताकि बीमार होने पर उन्हें तत्काल उपचार मिल सके।