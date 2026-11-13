Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amroha News ›   Beyond mangoes, Abu Dhabi has taken a liking to the green vegetables from Hasanpur.

Amroha News: आम के अलावा अबूधाबी को भायीं हसनपुर की हरी सब्जियां

Fri, 13 Nov 2026 01:47 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 01:47 AM IST
विज्ञापन
Beyond mangoes, Abu Dhabi has taken a liking to the green vegetables from Hasanpur.
हसनपुर। हसनपुर क्षेत्र की कृषि उपज अब अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहचान बना रही है। अंबिया फार्म फ्रेश फर्म ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की राजधानी अबूधाबी में आम के बाद हरी सब्जियों की बड़ी खेप का निर्यात किया है। इससे क्षेत्र के किसानों और कृषि उद्यमियों में उत्साह है।
विज्ञापन

अंबिया फार्म फ्रेश फर्म के संचालक इंशात सैनी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि अबूधाबी के अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी गुणवत्ता का लोहा मनवाने के लिए उन्होंने सबसे पहले अक्टूबर महीने के दौरान अपनी सब्जियों का एक विशेष सैंपल वहां के खरीदारों के पास भेजा था। विदेशी मानकों और गुणवत्ता की कसौटी पर खरा उतरने के बाद यह सैंपल पूरी तरह से पास हो गया, जिसके बाद विदेश में निर्यात का रास्ता साफ हुआ।
विज्ञापन

सैंपल पास होने के बाद फर्म ने अबूधाबी के लिए हरी मिर्च की पहली बड़ी खेप रवाना की है। इस खेप के तहत कुल 1200 किलोग्राम (1.2 टन) ताजी हरी मिर्च भेजी गई है, जिसे वहां के बाजारों में हाथों-हाथ लिया जा रहा है। केवल हरी मिर्च ही नहीं, बल्कि इससे पहले भी यह फर्म अबूधाबी को कई अन्य प्रमुख सब्जियों का निर्यात कर चुकी है। इंशात सैनी ने बताया कि इस खेप को भेजने से पहले उनकी फर्म ने वहां लगभग 700 किलोग्राम भिंडी, 100 किलोग्राम करेला और 200 किलोग्राम लौकी की सफल आपूर्ति की थी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed