{"_id":"61e853140c9f4820b66b9d12","slug":"vehicles-coming-from-the-direction-of-delhi-removed-from-hasanpur-by-diverting-the-route-gajraula-news-mbd4165038188","type":"story","status":"publish","title_hn":"Vehicles coming from the direction of Delhi removed from Hasanpur by diverting the route","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Vehicles coming from the direction of Delhi removed from Hasanpur by diverting the route

मुरादाबाद ब्यूरो

Updated Wed, 19 Jan 2022 11:36 PM IST Updated Wed, 19 Jan 2022 11:36 PM IST

ख़बर सुनें

गजरौला (अमरोहा)। अतरासी में बन रहे फ्लाईओवर पर पिलर रखे जाने का काम चलने के कारण दिल्ली की दिशा से मुरादाबाद जाने वाले वाहनों को गजरौला में चौपला पर रोक दिया गया। उनको हसनपुर की ओर से गुजारा गया। इसके चलते चौपला पर जाम की स्थिति बनी रही। ट्रैफिक को संभालने में पुलिसकर्मियों के पसीने छूटे रहे।

रजबपुर थाना क्षेत्र में अतरासी के सामने हाईवे पर फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। बुधवार को निर्माणाधीन फ्लाईओवर पर पिलर रखने का काम किया गया। जिसके चलते हाईवे पर जाम न लगे, इसी कारण दिल्ली की दिशा से आने वाले वाहनों को गजरौला चौपला पर रोक दिया गया। उनको रूट डायवर्ट कर हसनपुर की तरफ से गुजारा गया। जिसके चलते चौपला पर जाम के हालात बने रहे। ट्रैफिक को संभालने में पुलिसकर्मियों के पसीने छूट गए। दो घंटे बाद पिलर रखने का काम पूरा होने पर हाईवे पर यातायात सुचारु किया गया। थाना प्रभारी विनय कुमार ने बताया कि दो घंटे तक रूट डायवर्ट किया गया था।