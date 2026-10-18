फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amroha News ›   Road widening work could not begin due to the code of conduct.

Amroha News: आचार संहिता की वजह से नहीं शुरू हो सका सड़क चौड़ीकरण का काम

Sun, 18 Oct 2026 02:29 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 02:29 AM IST
विज्ञापन
Road widening work could not begin due to the code of conduct.
अमरोहा। शिक्षक विधायक चुनाव की वजह से आचार संहिता लागू है। इसके कारण अभी तक सड़क चौड़ीकरण का काम शुरू नहीं हो सका। चुनाव के बाद ही टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। लोक निर्माण विभाग की ओर से नारंगपुर से ढक्का मोड़ तक करीब 20 करोड़ की लागत से सड़क का चौड़ीकरण कराया जाएगा। इससे 50 गांवों के लोगों को काफी राहत मिलेगी।
विज्ञापन

सदर विधायक महबूब अली ने अपनी विधायक निधि से शासन से नारंगपुर से लेकर ढक्कामोड़ तक करीब 10 किलोमीटर लंबी सड़क की मरम्मत का कार्य मंजूर कराया है। इसका निर्माण लोक निर्माण विभाग की ओर से कराया जाएगा। शासन से मंजूरी मिल चुकी है। इससे वाहन चालकों को काफी फायदा मिलेगा। अधिशासी अभियंता गिरीशचंद ने बताया कि चुनाव आचार संहिता की वजह से फिलहाल काम शुरू नहीं हो सका है। अब चुनाव के बाद ही काम की शुरुआत कराई जाएगी। इसके चौड़ीकरण से वाहन चालकों को काफी राहत मिलेगी। इसके अलावा हसनपुर क्षेत्र में भी सड़क निर्माण की शुरुआत नहीं की जा रही है। उन्होंने बताया कि पहले बारिश की वजह से काम शुरु नहीं हो पाया। अब 23 अक्तूबर के बाद टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी और उसके बाद ही काम चालू कर दिया जाएगा।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed