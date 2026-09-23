Amroha News: सवा करोड़ से बनेंगी अमरोहा विधानसभा की दो सड़कें
मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 01:57 AM IST
Updated Wed, 23 Sep 2026 01:57 AM IST
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अमरोहा। मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत मंडल में चार सड़कों के निर्माण को मंजूरी मिली है। इनमें दो सड़कें अमरोहा विधानसभा क्षेत्र और दो नगीना विधानसभा क्षेत्र में बनेंगी। शासन ने नौ मार्गों के लिए प्रस्तावित 9.45 करोड़ में से 3.23 करोड़ रुपये अवमुक्त किए हैं।
अमरोहा विधानसभा क्षेत्र में फरासपुरा संपर्क मार्ग से नसीरपुर बाईपास होते हुए अफजलपुर मार्ग तक करीब डेढ़ किलोमीटर सड़क 1.19 करोड़ रुपये से बनेगी। हरियाना में एनएच-09 से शाहनवाज की फैक्ट्री होते हुए फरासपुरा मार्ग तक भी सड़क बनेगी। नगीना क्षेत्र की दो सड़कों का भी निर्माण होगा।
अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग गिरीशचंद ने बताया कि पहली किस्त जारी हो गई है। जल्द काम शुरू कराया जाएगा। अमरोहा-रजबपुर मार्ग के लिए करीब 35 करोड़ रुपये का संशोधित आकलन शासन को भेजा जा चुका है। मंजूरी के बाद निर्माण प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
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अमरोहा विधानसभा क्षेत्र में फरासपुरा संपर्क मार्ग से नसीरपुर बाईपास होते हुए अफजलपुर मार्ग तक करीब डेढ़ किलोमीटर सड़क 1.19 करोड़ रुपये से बनेगी। हरियाना में एनएच-09 से शाहनवाज की फैक्ट्री होते हुए फरासपुरा मार्ग तक भी सड़क बनेगी। नगीना क्षेत्र की दो सड़कों का भी निर्माण होगा।
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अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग गिरीशचंद ने बताया कि पहली किस्त जारी हो गई है। जल्द काम शुरू कराया जाएगा। अमरोहा-रजबपुर मार्ग के लिए करीब 35 करोड़ रुपये का संशोधित आकलन शासन को भेजा जा चुका है। मंजूरी के बाद निर्माण प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
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