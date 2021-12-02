Amroha News: 24 घंटे में तीन दुकानों की चोरी का खुलासा, आरोपी गिरफ्तार

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सोमवार रात चोरों ने इकौदा रोड स्थित बर्तन और मिठाई समेत तीन दुकानों को निशाना बनाया था। चोर पीतल और तांबे के बर्तन सहित अन्य सामान चोरी कर ले गए थे। व्यापारियों की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की। सीओ सिटी डॉ. प्रदीप कुमार ने बताया कि चोरी की घटना के बाद चौकी प्रभारी सुधीर तोमर ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज के आधार पर पुलिस ने नदीम निवासी मोहल्ला चौकीदारान को गिरफ्तार कर लिया। उसकी निशानदेही पर चोरी का सामान बरामद किया गया। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

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डिडौली। जोया के इकौदा रोड पर सोमवार रात तीन दुकानों में हुई चोरी का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर चोरी गया सामान बरामद कर लिया। पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है।