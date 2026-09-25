Amroha News: छह शिक्षक राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयनित

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विषय विशेषज्ञों के पैनल ने स्क्रीनिंग व मूल्यांकन के बाद प्राथमिक स्तर की भाषा में पूजा, प्राथमिक विद्यालय कुमराला और गणित में ज्योति सिंह, प्राथमिक विद्यालय पखरौला हाशमपुर का चयन किया। उच्च प्राथमिक स्तर के गणित में मोहित सरन, उच्च प्राथमिक विद्यालय नगली शेख, विज्ञान में अजब सिंह, उच्च प्राथमिक विद्यालय सांथलपुर और सामाजिक विज्ञान में सीमा कुमारी, उच्च प्राथमिक विद्यालय रखेड़ा का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ।संयोजिका डॉ. निशु चौधरी और संचालन डॉ. जीतपाल ने किया। प्रभारी प्राचार्य एवं उप शिक्षा निदेशक ने चयनित शिक्षकों को सम्मानित किया। इस दौरान डायट के मेंटर्स, प्रवक्ता और शिक्षक मौजूद रहे। संवाद