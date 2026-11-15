Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amroha News ›   The police will keep a close watch on every nook and corner of the fair.

Amroha News: मेले में चप्पे-चप्पे पर रहेगी पुलिस की नजर, छेड़खानी करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

Sun, 15 Nov 2026 01:46 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 01:46 AM IST
विज्ञापन
The police will keep a close watch on every nook and corner of the fair.
अमरोहा। तिगरी गंगा मेले को सकुशल और शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए पुलिस-प्रशासन ने सुरक्षा तैयारियां तेज कर दी हैं। शनिवार को एडीजी बरेली जोन रमित शर्मा, डीआईजी अजय कुमार साहनी, एसपी लखन सिंह यादव और डीएम डॉ. नितिन गौड़ ने मेला परिसर स्थित कोतवाली में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों की ब्रीफिंग की। उन्होंने मुख्यमंत्री के निर्देशों की जानकारी देते हुए उनका प्रभावी पालन करने को कहा।
विज्ञापन

अधिकारियों ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी पुलिसकर्मी समय पर ड्यूटी स्थल पहुंचें और साफ वर्दी में अनुशासन बनाए रखें। अपनी तैनाती और जिम्मेदारियों की जानकारी रखें तथा श्रद्धालुओं से विनम्र व्यवहार करें। चप्पे-चप्पे पर नजर रखें।
विज्ञापन

असामाजिक तत्वों पर नजर रखने और छेड़छाड़ की घटनाएं रोकने के लिए सतर्क रहने के निर्देश दिए। महिला श्रद्धालुओं की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए महिला पुलिसकर्मियों को तत्पर रहने को कहा। किसी भी घटना की सूचना तत्काल उच्चाधिकारियों को देकर मौके पर आवश्यक कार्रवाई करने की हिदायत दी।
विज्ञापन
विज्ञापन

पुलिसकर्मियों को दंगा नियंत्रण उपकरण, टॉर्च और जरूरी संसाधन साथ रखने के निर्देश दिए गए। श्रद्धालुओं के आवागमन, यातायात और भीड़ नियंत्रण पर विशेष ध्यान देने को कहा। इस दौरान एएसपी अखिलेश भदौरिया सहित अन्य पुलिस अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed