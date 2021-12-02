Amroha News: सलीम को पहले पुलिस ले गई कोतवाली

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हसनपुर। प्रयागराज जेल से पैरोल पर आए सलीम को कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच बुधवार रात करीब 10 बजे हसनपुर कोतवाली लाया गया। कोतवाली पहुंचने पर सुरक्षा औपचारिकताओं के तहत उसे टॉयलेट भी ले जाया गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे उसके घर पहुंचाया। पैरोल अवधि और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए स्थानीय पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। इस दौरान कोतवाली परिसर और सलीम के आवास के आसपास एहतियातन पुलिस बल तैनात कर दिया गया था, ताकि कानून-व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में रहे। घर पहुंचने के बाद पुलिस ने परिवार के सदस्यों को जरूरी निर्देश दिए और सुरक्षा का जायजा लिया। हसनपुर के सीओ पंकज कुमार त्यागी ने बताया कि सलीम सात दिन की पैरोल पर आया है। उसकी बहन की शादी है।