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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amroha News ›   Factory worker dies in an accident; family members stage a protest by placing the body at the factory gate.

Amroha News: हादसे में फैक्टरी कर्मी की मौत, परिजनों ने फैक्टरी के गेट पर शव रखकर किया हंगामा

Thu, 22 Oct 2026 01:28 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा Updated Thu, 22 Oct 2026 01:28 AM IST
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Factory worker dies in an accident; family members stage a protest by placing the body at the factory gate.
गजरौला। नाईपुरा के पास स्थित एक फैक्टरी के पास बुधवार की सुबह तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। हादसे में फैक्टरी कर्मी हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव धीमरखेड़ी निवासी अजय कुमार (23) की मौत हो गई। परिजनों ने आर्थिक मदद की मांग करते हुए फैक्टरी के गेट पर शव रखकर जमकर हंगामा किया। फैक्टरी प्रबंधन के मदद के आश्वासन पर परिजन शांत हुए, तब पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
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हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव धीमरखेड़ी निवासी अजय कुमार नाईपुरा के पास स्थित एक औद्योगिक इकाई में काम करता था। बुधवार सुबह वह बाइक से फैक्टरी जा रहा था। बताया जा रहा है कि सुबह करीब छह बजे फैक्टरी के पास पहुंचने पर उसकी बाइक में तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। हादसे में अजय कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद घटनास्थल पर पहुंचे अन्य फैक्टरी कर्मियों ने उसे उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही परिजनों को हादसे की सूचना दी।
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काफी देर उपचार के बाद हालत में सुधार न होने पर डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, जिसके बाद परिजन उसे मेरठ ले गए लेकिन रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। बाद में परिजनों ने शव फैक्टरी के गेट पर रखकर आर्थिक मदद की मांग करते हुए जमकर हंगामा किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उन्हें समझाने का प्रयास किया लेकिन परिजन नहीं माने। हंगामा बढ़ने पर फैक्टरी प्रबंधन मौके पर पहुंचा और मृतक के परिजनों को दो माह का वेतन और आर्थिक मदद का आश्वासन दिया। तब जाकर परिजन शांत हुए और पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सीओ अंजलि कटारिया का कहना है कि मदद के आश्वासन पर परिजनों के शांत होने पर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।
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