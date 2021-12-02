Amroha News: हादसे में फैक्टरी कर्मी की मौत, परिजनों ने फैक्टरी के गेट पर शव रखकर किया हंगामा

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हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव धीमरखेड़ी निवासी अजय कुमार नाईपुरा के पास स्थित एक औद्योगिक इकाई में काम करता था। बुधवार सुबह वह बाइक से फैक्टरी जा रहा था। बताया जा रहा है कि सुबह करीब छह बजे फैक्टरी के पास पहुंचने पर उसकी बाइक में तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। हादसे में अजय कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद घटनास्थल पर पहुंचे अन्य फैक्टरी कर्मियों ने उसे उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही परिजनों को हादसे की सूचना दी।काफी देर उपचार के बाद हालत में सुधार न होने पर डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, जिसके बाद परिजन उसे मेरठ ले गए लेकिन रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। बाद में परिजनों ने शव फैक्टरी के गेट पर रखकर आर्थिक मदद की मांग करते हुए जमकर हंगामा किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उन्हें समझाने का प्रयास किया लेकिन परिजन नहीं माने। हंगामा बढ़ने पर फैक्टरी प्रबंधन मौके पर पहुंचा और मृतक के परिजनों को दो माह का वेतन और आर्थिक मदद का आश्वासन दिया। तब जाकर परिजन शांत हुए और पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सीओ अंजलि कटारिया का कहना है कि मदद के आश्वासन पर परिजनों के शांत होने पर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।