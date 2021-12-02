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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amroha News ›   Factory worker dies in an accident; family members stage a protest by placing the body at the factory gate.

Amroha News: नैनीताल-अल्मोड़ा मार्ग पर हादसे में सैंतली के इमरान की मौत

Thu, 22 Oct 2026 01:29 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा Updated Thu, 22 Oct 2026 01:29 AM IST
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Factory worker dies in an accident; family members stage a protest by placing the body at the factory gate.
डिडौली। नैनीताल-अल्मोड़ा मार्ग पर मंगलवार शाम हुए हादसे में डिडौली कोतवाली क्षेत्र के सैंतली गांव निवासी 19 वर्षीय इमरान की मौत हो गई। ट्रैक्टर से हवा निकालते समय अचानक पैर फिसलने से युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसे निजी चिकित्सक के पास ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। बुधवार तड़के शव गांव पहुंचा तो परिवार में चीख-पुकार मच गई। परिजनों ने बिना किसी कानूनी कार्रवाई के शव सुपुर्द-ए-खाक कर दिया।
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सैंतली गांव निवासी किसान अनीस अहमद के परिवार में पत्नी अफरोज जहां और चार बेटे हैं। उनका छोटा बेटा इमरान करीब 15 दिन पहले अपने मौसा रफेदीन के साथ मजदूरी करने गया था। रफेदीन संभल जिले के असमोली थाना क्षेत्र के बिलालपत गांव के निवासी हैं। इमरान उनके ट्रैक्टर पर काम कर रहा था। ट्रैक्टर का इस्तेमाल सड़क के डिवाइडर पर टीन लगाने के काम में किया जा रहा था।
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मंगलवार शाम नैनीताल-अल्मोड़ा मार्ग पर काम के दौरान ट्रैक्टर का तेल खत्म हो गया। इसी दौरान इमरान पंप से हवा निकाल रहा था। अचानक उसका पैर फिसल गया और वह सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद उसे तत्काल निजी चिकित्सक के पास ले जाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। मंगलवार शाम युवक की मौत की सूचना मिलने पर गांव में रह रहे परिजनों में मातम छा गया। बुधवार तड़के इमरान का शव गांव पहुंचा तो घर में कोहराम मच गया। मां अफरोज जहां और अन्य परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। युवक की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। परिजनों ने बिना कानूनी कार्रवाई के शव को सुपुर्द-ए-खाक कर दिया। सीओ सिटी डॉ. प्रदीप कुमार ने बताया कि हादसा नैनीताल में हुआ है इसलिए कार्रवाई भी वहीं से हुई है।
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